Montagna: Serracchiani (Pd), 'cordoglio per finanzieri morti su monte Mangart'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Alle famiglie e alla guardia di finanza partecipiamo il cordoglio muto e profondo per la tragica e improvvisa scomparsa dei due finanzieri sulle montagne del Friuli. La perdita dei due giovani è ancora più dolorosa per la fatalità che ha colpito proprio dei conoscitori della montagna esperti delle tecniche del soccorso. La tragedia sia monito per quanti invece sottovalutano i rischi e trascurano cautele da adottare in luoghi dove la natura non è mai completamente sotto controllo". Lo dichiara la deputata del Partito democratico Debora Serracchiani.