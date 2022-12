Montagna: 'Women move Mountains', Cai lancia concorso fotografico

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - In occasione della Giornata internazionale della montagna 2022, che si celebra l'11 dicembre in tutto il mondo e ha come tema 'Women move Mountains', il Club alpino italiano lancia un concorso fotografico che vede come protagoniste le donne in montagna.Il...

Milano, 12 dic.

(Adnkronos) – In occasione della Giornata internazionale della montagna 2022, che si celebra l'11 dicembre in tutto il mondo e ha come tema 'Women move Mountains', il Club alpino italiano lancia un concorso fotografico che vede come protagoniste le donne in montagna.

Il contest, dedicato a 'la montagna declinata al femminile', punta in particolare al riconoscimento del ruolo cruciale delle donne per la conservazione delle tradizioni, delle conoscenze e per la protezione delle risorse naturali e della biodiversità in tutti gli ecosistemi montani del mondo: "L'obiettivo del concorso -spiega il presidente generale del Cai, Antonio Montani- sarà identificare e far conoscere le sfide e le esperienze che le donne di montagna vivono, attraverso una narrazione per immagini che evidenzi l'importanza del mondo femminile in montagna e per la montagna".

Tre le categorie in gara: 'la frequentazione della montagna' – foto singola; 'società e nella cultura delle Terre alte' – foto singola; 'una storia al femminile da raccontare attraverso una serie di sei scatti fotografici'. Il concorso prevede un montepremi per un totale di 12mila euro. Il bando con tutti i dettagli sarà disponibile sul sito cai.it a partire dal 20 dicembre 2022 e gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 marzo 2023.

"La Giornata internazionale della montagna -conclude Montani- è per me occasione di ringraziamento per l'attività svolta da tutte le nostre socie per il bene dell'associazione; un ringraziamento che estendo a tutte le donne che lavorano in montagna, prima di tutto rifugiste e guide alpine".