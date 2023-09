Montaldo: Ruotolo (Pd), 'cordoglio Pd, giorno triste per il cinema italiano'

Montaldo: Ruotolo (Pd), 'cordoglio Pd, giorno triste per il cinema itali...

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "La morte di Giuliano Montaldo rattrista noi tutti. Una delle più belle firme del cinema italiano. Dal neorealismo a quello dell’impegno civile, Giuliano Montaldo è stato tra i protagonisti del cinema del novecento. Attore, sceneggiatore e regista. Giuliano Montaldo ci ha accompagnati nelle nostre vite, attore in Achtung Banditi! di Carlo Lizzani, regista di Sacco e Vanzetti e autore con altri del documentario L’addio a Enrico Berlinguer. Tanto altro ha realizzato nella sua carriera cinematografica. Il Partito democratico esprime le condoglianze alla famiglia. È un giorno triste per il cinema italiano". Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Cultura nella segreteria nazionale del Partito democratico.