Monte Bianco: Borghi (Az-Iv), 'su trafori serve intervento immediato governo'

Roma, 2 set. (Adnkronos) – "La situazione che si è venuta a creare tra il Tenda, il Frejus e il Monte Bianco fa emergere un quadro di insostenibilità che presuppone l'esigenza di intervento immediato del governo sia per accelerare la realizzazione delle infrastrutture in corso d'opera che per evitare una sovrapposizione e un intreccio di traffico che rischia di strozzare la comunicazione dei territori interessati o, peggio ancora, in caso di chiusura del Monte Bianco, di isolare del tutto il Nord-Ovest". Lo ha detto Enrico Borghi, capogruppo di Azione-Italia viva al Senato, a margine del convegno promosso dalla Uncem Piemonte a Moncenisio sulle infrastrutture e i collegamenti tra Italia e Francia.

"Al contempo – prosegue – esiste anche l'esigenza di recuperare due elementi essenziali persi in questi anni, con il rischio di non stare più al passo con la modernizzazione. Il primo è la pianificazione strategica degli interventi, ostacolata da troppa occasionalità e inutile discussione ideologica sugli interventi. Troppi rinvii hanno reso inevitabile agire in deroga o proroga su aspetti come l'Euro 5 o la manutenzione dei valichi. La seconda questione è il raccordo con i territori interessati dalla realizzazione delle opere". "Noi siamo per fare le infrastrutture, farle in modo sostenibile e uniforme con il territorio circostante. Il Nord-Ovest non può essere tagliato fuori dai futuri grandi flussi europei. Per evitare che questo accada servono risposte da parte del governo, della regione e un salto di qualità della politica", conclude Borghi.