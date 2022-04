Monte Bianco, due donne sono morte dopo essere state travolte da una valanga

Due donne sono morte a causa di una valanga improvvisa che le ha travolte sul Monte Bianco: stavano frequentando un corso di sopravvivenza.

Tragedia sul Monte Bianco, dove due donne sono morte dopo essere state traolte da una valanga mentre stavano frequentando un corso di sopravvivenza seguite da una guida alpina esperta. Sull’accaduto indagano le autorità.

Donne morte a causa di una valanga sul Monte Bianco

I fatti si sono verificati nella giornata di domenica 10 aprile 2022. Secondo quanto riferito dalla Procura di Bonneville, le due giovani (avevano entrambe sui trent’anni) originarie dell’Isère erano in compagnia di altre cinque ragazze con cui stavano seguendo un corso di sopravvivenza. Il gruppo aveva deciso di costruire un igloo per passare la notte vicino al rifugio Cosmiques, situato a 3.613 metri sul ghiacciaio del Col du Midi.

Un luogo apparentemente sicuro, ha spiegato la procuratrice di Bonneville Karline Bouisset.

Donne morte a causa di una valanga sul Monte Bianco: indagini in corso

Se non fosse che, all’improvviso, una valanga ha sorpreso cinque delle sette ragazze. Le tre che avevano trovato rifugio nell’igloo si sono salvate mentre le altre due, che erano all’esterno, sono decedute. Inutili infatti i soccorsi giunti sul posto, che non hanno potuto far alto che constatare il loro decesso.

La magistratura ha aperto un’inchiesta per determinare le circostanze dell’incidente dato che il dipartimento dell’Alta Savoia aveva revocato l’allerta sul pericolo di valanghe diramata due giorni prima.