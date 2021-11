Montebelluna, capriolo attraversa la strada e viene investito da un’auto: coinvolte altre tre vetture

Un violento incidente si è verificato a Montebelluna: sono rimaste coinvolte ben quattro auto e un capriolo che ha perso la vita.

Incidente mortale nella serata di venerdì in via Erizzo a Montebelluna, in provincia di Treviso: ben quattro le auto coinvolte. A perdere la vita è stato un dolce capriolo che ha deciso di attraversare al posto sbagliato, nel momento sbagliato.

Montebelluna, capriolo attraversa la strada e viene investito: coinvolte 4 auto

La vicenda è avvenuta al confine con Crocetta del Montello, nelle vicinanze della trattoria Casa Brusada: è proprio lì che il capriolo ha deciso di attraversare la strada in via Erizzo. Purtroppo sembrerebbe che l’animale sia sbucato improvvisamente in strada, motivo per il quale uno degli automobilisti non è riusciuto in nessun modo ad evitarlo ed a frenare in tempo.

Per cui, il capriolo è stato letteralmente sbalzato sull’altra corsia, finendo così sul cofano di una seconda auto che stava proseguendo tranquillamente nel senso opposto.

In maniera istintiva, la vettura ha frenato, provocando il tamponamento di altre due auto che la seguivano. É successo tutto velocemente: la terza auto non è riuscita a frenare e, di conseguenza, è stata tamponata da una quarta vettura.

Montebelluna, capriolo attraversa la strada e viene investito: coinvolte 4 auto, disagi per la viabilità

L’unica buona notizia è che nessuno dei conducenti o dei passeggeri è rimasto ferito. Due delle quattro auto coinvolte sono inizialmente rimaste nella carreggiata, in quanto non erano più in grado di ripartire.

Stessa sorte anche per il corpo del capriolo, del peso di una ventina di chili: infatti, prima che la carcassa venisse recuperata da una ditta speciliazzata, essa ha provocato non pochi disagi alla viabilità.

Montebelluna, capriolo attraversa la strada e perde la vita: indagini in corso

Sul posto per gli accertamenti sono giunti anche i Carabinieri di Montebelluna.