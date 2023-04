Montecarlo, Sinner batte Musetti: vola in semifinale contro Rune

Spettacolo firmato “Sinner“. L’altoatesino classe 2001 vince il più giovane connazionale Lorenzo Musetti al torneo Masters 1000 di Montecarlo e vola in semifinale contro il danese Holger Rune.

Alla ricerca di un posto in finale

Una partita vinta dall’inizio. Prima di cominciare. Raggiungendo il suo secondo successo nel circuito ATP contro Musetti, Sinner ha confermato il pronostico con una doppietta 6-2, 6-2. Due set: uno la fotocopia dell’altro, se non fosse che a un certo punto Musetti ha iniziato ad accusare qualche problema fisico di troppo. Nonostante gli scambi prolungati e un Musetti che cercava di difendersi adottando almeno la tecnica di varietà di gioco, Jannik ha giocato un’altra partita e non ha mai realmente trovato contromisure. Domani, sabato 15 aprile 2023, incontrerà Rune in una delle due semifinali del Masters 1000. L’altra sarà tra coetanei: entrambi 25enni, si scontreranno per un posto in finale anche il russo Andrey Rublev e l’americano Taylor Fritz.

La consolazione di Musetti

Vittorie e speranze che si sommano per Sinner, ma Montecarlo lascia anche a Musetti una soddisfazione non da poco, ovvero quella di aver battuto Nole agli ottavi. Costretto a giocare lontano dalla linea di fondo e con lo stesso problema al servizio mostrato inizialmente contro Djokovic, il risveglio dal sogno della finale per il 21enne di Carrara è stato netto, ma forse non imprevisto.