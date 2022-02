Montenegro: governo guidato da Krivokapic sfiduciato, caduto dopo soli 14 mesi

Podgorica, 4 feb. (Adnkronos/Dpa) – Il governo filo-serbo in Montenegro guidato dal primo ministro Zdravko Krivokapic è stato sfiduciato in Parlamento. Il Governo è caduto dopo soli 14 mesi dopo il voto di sfiducia di venerdì sera. A votare la mozione di sfiducia sono stati 43 deputati.

I contrari sono stati 11.

Il governo era partito con grandi promesse di riforma. Nelle elezioni dell'agosto 2020, ha estromesso per la prima volta in 30 anni il Partito Democratico dei Socialisti (Dps) del presidente Milo Djukanovic. L'entusiasmo, tuttavia, è svanito relativamente presto il governo ha con un programma considerato come filo-serbo.