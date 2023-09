Montenegro, una funivia panoramica sulla baia patrimonio Unesco

Milano, 7 set. (askanews) – Dalle acque di Cattaro ai 1.348 metri del monte Lovcen. All’interno di uno dei parchi naturalistici più spettacolari della Dalmazia, dopo appena un anno di lavori, è stata inaugurata in Montenegro la prima cabinovia mare-montagna dell’Adriatico. Un percorso di 3,9 chilometri che si può effettuare in meno di undici minuti. In cima la vista spettacolare a 360 gradi sulla baia di Cattaro, patrimonio dell’Unesco. A realizzare l’opera è stata l’azienda altoatesina Leitner riunita in consorzio con la locale impresa edile Novi Volvox a cui è stata affidata la gestione per i prossimi trent’anni.