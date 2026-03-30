Montepulciano, due nuove gallerie firmate LART Universe

Montepulciano (Si), 30 mar. (askanews) – LART Universe annuncia l’avvio di un nuovo progetto culturale in Toscana con l’apertura di un centro d’arte a Montepulciano, ospitato negli spazi di Palazzo Bracci. Il percorso si articola in un’ala mostre e due gallerie distinte: una dedicata ai grandi maestri del Novecento – da Dalì a Picasso e Chagall – e una riservata alla scena contemporanea.L’esposizione ‘Salvador Dalì: Eat Me’, prorogata per il 2026, indaga il rapporto tra l’artista e il tema del cibo, attraverso un nucleo significativo di opere originali provenienti dalla collezione di Beniamino Levi, storico collaboratore del maestro.”Una delle caratteristiche più importanti della mostra -osserva Ferruccio Carminati, organizzatore della mostra- è che si possono vedere tutte le opere scultoree di Salvador Dalì. Sono opere in bronzo, a tiratura limitata. Sono originali, perché fino a dodici pezzi lo sono da un punto di vista giuridico, e possiamo vederne un numero significativo”Accanto alla sezione moderna, la galleria contemporanea inaugura il progetto DIALOGUES, che mette in relazione tre artisti internazionali (Alberto La Tassa, Leonardo Cappellini e Femke de Groot) portatori di linguaggi e sensibilità differenti. All’ingresso della città è inoltre visibile un imponente “Rinoceronte cosmico”, scultura monumentale che accoglie il pubblico e segna simbolicamente il legame tra arte e spazio urbano.”DIALOGUES -afferma Luigi De Stasio, Gallery manager- vuole proprio portare gli artisti a diretto contatto con il pubblico e rappresenta anche quella che è un po’ la nostra nostra idea di galleria: un ambiente accogliente, dove anche chi magari non è un frequentatore abituale di certi di certi posti può trovarsi a proprio agio”.”Generalmente -aggiunge Carminati- noi abbiamo sempre esposto in grandi città come Parigi, Londra, Shenzhen, Pechino, però questa volta abbiamo deciso con Lart Universe di provare anche nuovi luoghi che sono molto più piccoli, ma che secondo noi possono essere di interesse davvero nazionale e internazionale”.Le mostre seguiranno una programmazione annuale, con un’alternanza di artisti ed eventi pensati per favorire confronto e accessibilità. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di LART Universe, che affianca a Montepulciano un secondo centro d’arte in Toscana, in Palazzo Ferretti a Cortona.