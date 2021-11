Montesano replica a Sgarbi: “Estremista io? Ha parlato l’equilibrato”

L'attore Enrico Montesano replica a Vittorio Sgarbi sul tema rovente del Natale da "boicottare" contro il governo: “Estremista io? Ha parlato l’equilibrato”

Enrico Montesano replica a Vittorio Sgarbi che aveva criticato la sua lotta di disobbedienza civile con boicottaggio del Natale innescata dalle ultime scelte del governo in materia di contrasto al Covid fra cui il Super Green Pass: “Estremista io? Ha parlato l’equilibrato”.

Ad AdnKronos il comico romano ha spiegato: “Sgarbi mi definisce estremista? Con tutto il rispetto vaneggia, io sono per la libertà di scelta, freevax, e non credo che lui, commentatori vari e giornali al seguito, abbiano letto tutta la mia intervista di ieri. E se lo hanno fatto, ne hanno travisato il senso estrapolando ciò che faceva più comodo”.

Enrico Montesano replica a Sgarbi che aveva detto: “La sua posizione condivisibile ma estremista ed autolesionistica”

Ma cosa aveva detto Sgarbi su Montesano? Che la sua opposizione alle misure del governo poteva anche essere giusta, tuttavia “mi appare troppo estremistica per trovare un seguito: propone un lockdown ancora più ristretto, non credo possa avere il risultato auspicato perché è una posizione autolesionistica”. Ma Montesano ha voluto replicare, anche se ha premesso che per Sgarbi prova stima: “Rispondo solo a Sgarbi perché lo stimo e perché è già la seconda o terza volta che mi descrive come estremista, uno che prende posizioni estreme”.

La replica di Montesano a Vittorio Sgarbi: “Estremista a me detto dal re delle sparate incandescenti”

Poi la chiosa ironica a sottolineare il carattere fumantino e le iperboli di chi lo accusa di esagerare: “Certo, detto da Vittorio l’equilibrato, che di sparate incandescenti ed estreme è il re, mi sorprende e mi conforta. Ho ancora molto margine per estremizzare ai suoi livelli”.