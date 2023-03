Monti Pietà, Mollicone: "Modello solidale e alternativo a quello bancario"

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “I Monti di Pietà per la cultura economica, storia e sociopolitica dell’Italia sono fondamentali perché rappresentano un modello alternativo e solidale a quello bancario e, in passato, a quello usurario del presto sul pegno. Noi siamo convinti ch...

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “I Monti di Pietà per la cultura economica, storia e sociopolitica dell’Italia sono fondamentali perché rappresentano un modello alternativo e solidale a quello bancario e, in passato, a quello usurario del presto sul pegno. Noi siamo convinti che questo modello è virtuoso e che si sposi bene con quello del microcredito rilanciato in America dall’italiano Peter Giannini”. Così il presidente della VII Commissione cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone, a margine della conferenza intitolata "I Monti di Pietà, nascita ed evoluzione della più antica istituzione finanziaria" organizzata da Affide e tenutasi presso Palazzo Santacroce Petrignani a Roma.

“Oggi puntare sul modello dei Monti di Pietà, vuol dire anche andare incontro all’indirizzo dato dal premio Nobel per l’economia Yunus che ha rilanciato il microcredito nel sud del mondo – ha continuato -, dimostrando che il credito deve essere sempre garantito perché chi ha un sogno, una speranza o un obiettivo, onora sempre il proprio debito”.