Monti(R.Lombardia): migliorare collaborazione istituzioni del Ssn

Cernobbio (Co), 19 feb. (askanews) – “Noi abbiamo un modello eccellente, che ci invidiano in tutto il mondo, universalistico, con accesso a tutti, con la capacità di spesa migliore perché spendiamo molto meno della Germania e della Francia erogando servizi di qualità medesima, certo è che i bisogni sono sempre crescenti, una popolazione che invecchia, terapie sempre più costose, allora all’interno di questo schema noi dobbiamo cercare di migliorare gli strumenti per essere più vicini ai pazienti, da un lato cercando di governare meglio la domanda – oggi abbiamo tante prescrizioni, a volte inutili, che allungano le liste di attesa, che complicano l’accesso dei pazienti, che poi si devono rivolgere, magari privatamente, a tutta una serie di visite – quindi serve un governo migliore del territorio passando da una maggiore collaborazione tra istituzioni”. Lo ha detto il presidente della IX Commissione Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia della Regione Lombardia, Emanuele Monti, a margine della seconda edizione della Cernobbio School di Motore Sanità. “In questo contesto così complicato per la sanità pubblica internazionale, e ovviamente anche italiana, c’è la necessità di fare squadra, dal Ministero, alle Regioni, alle Agenzie come Aifa e Agenas, avere veramente un rilancio della collaboerazione tra enti per trovare le scelte più corrette mettendo al centro gli interessi dei pazienti italiani” ha ribadito.