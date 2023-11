Grave incidente a Montopoli nella notte: 4 ragazzi feriti, uno in gravi condi...

Grave incidente a Montopoli nella notte: 4 ragazzi feriti, uno in gravi condi...

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 a Montopoli, in località Angelica, lungo la Tosco Romagnola. Nello scontro 4 ragazzi sono rimasti seriamente feriti.

L’incidente

Nell’incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte sono coinvolte due vetture. Stando ai primi accertamenti sembra che lo scontro tra le auto si sia verificato in occasione di un sorpasso avvenuto a velocità elevata. In seguito alla collisione, i mezzi sono finiti fuori strada, andando a schiantarsi nel giardino di una casa.

Subito sono stati avvertiti i soccorsi e sul posto sono arrivati i carabinieri di San Miniato per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Anche i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona.

I quattro ragazzi feriti

In seguito alla collusione i 4 occupanti delle auto sono stati soccorsi. Si tratta di ragazzi tra i 19 e i 20 anni di età, tutti hanno riportato lesioni e ferite abbastanza serie. Uno di questi, un 20enne, è ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi.