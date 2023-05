Monza: 19enne ubriaco finisce con l'auto contro garage, denunciato

(Adnkronos) – Poco prima della mezzanotte di ieri, i carabinieri della stazione di Meda sono intervenuti a Seregno dove poco prima un 19enne neopatentato del posto, aveva perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro l’autorimessa di un'abitazione privata. A bordo dell'auto c'erano anche il cugino coetaneo del ragazzo e lo zio; quando i militari sono intervenuti per i rilievi, non appena hanno avviato le procedure per il test etilometrico si sono visti scatenare contro l’ira dei parenti del giovane che hanno tentato in tutti i modi di opporsi cercando di portarlo via e di dissuadere i carabinieri dall’effettuare il test, affermando di essere stati loro a guidare.

Il parapiglia è durato circa mezz’ora, poi con l'arrivo di altre due pattuglie giunte in supporto, i carabinieri sono riusciti a placare gli animi e a sottoporre il conducente all’alcoltest. Il ragazzo è risultato avere un tasso alcolemico pari a g/L 2,13 in prima prova e g/L 2,11 in seconda prova. Pertanto è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza.