Monza, 41enne arrestato: picchiava la compagna incinta

Il 41enne ha continuato con le violenze, sia fisiche sia verbali, nei confronti della compagna per oltre 4 anni

I carabinieri di Seregno hanno arrestato un 41enne originario della provincia di Monza per le continue violenze nei confronti della sua ex compagna di 36 anni. Il periodo incriminato è quello che va dal 2018 al 2022, ma l’uomo non ha rispettato l’ordine restrittivo negli scorsi giorni.

Uomo di 41 anni arrestato a Monza: picchiava la compagna incinta

L’uomo picchiava la compagna con violenti schiaffi sul suo volto e sul suo corpo anche nel periodo in cui questa era incinta, per poi attaccarla con insulti che minavano la sua sicurezza riguardo l’aspetto fisico: “Sei grassa“. Anche dopo la nascita del loro primo figlio, le violenze sono continuate; il periodo in questione è il quadrienno tra il 2018 e il 2022. Spesso il 41enne si drogava e si ubriacava prima di sfogare la sua violenza nei confronti della donna.

La violazione dell’ordine restrittivo

Dopo anni di angherie, la donna ha deciso di lasciare il compagno e denunciarlo alle autorità. Il 41enne, a causa delle violenze ha preso un ordine restrittivo che gli impediva di avvicinarsi troppo alla donna. Ordine restrittivo che, però, nei giorni scorsi è stato violato. Per questo motivo l’uomo è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.