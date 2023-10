Monza: al via 'Pastosano & Quotidiano', pausa pranzo rispettosa dieta mediterranea

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – Una pausa pranzo sana ed equilibrata, rispettosa della stagionalità e dei principi della dieta mediterranea. Tutto ciò è possibile da oggi sul territorio di Monza Brianza con 'Pastosano & Quotidiano', un'iniziativa frutto della collaborazione tra Ats Brianza e Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con le associazioni territoriali dell’Alta Brianza, di Monza e Circondario, di Seveso e Vimercate, presentata oggi nella sede di Confcommercio Monza.

L'obiettivo di 'Pastosano & Quotidiano' è quello di promuovere stili di vita corretti e rispondere alle crescenti aspettative di clienti sempre più attenti al consumo di pasti salutari anche fuori casa. Per trovare facilmente i locali che aderiscono al programma è stata ideata una mappa con geolocalizzatore e i piatti saranno indicati nel menu con un logo ad hoc.

Per inserire i piatti nel menu di 'Pastosano & Quotidiano' verrà preso in considerazione l’utilizzo di materie prime fresche, di alimenti di stagione, di prodotti locali e della dieta mediterranea. Quindi, prima di essere riconosciuti come 'sani', dovranno superare un'attenta selezione a cura di Ats Brianza.

"L’idea di 'Pastosano & Quotidiano' nasce dalla considerazione che un’alimentazione corretta è la base per il mantenimento di un buono stato di salute e dalla consapevolezza che circa il 54% degli adulti consuma un pasto fuori casa -spiega Aldo Bellini, direttore sanitario dell'Ats Brianza- . Abbiamo così deciso di coinvolgere gli esercizi di ristorazione perché con il loro aiuto si possono promuovere i piatti salutari che vengono comunemente preparati nei loro locali, incentivando ulteriormente la clientela, comunque sempre più sensibile, all’utilizzo di alimenti salutari per un pranzo sano ed equilibrato".

"La ristorazione sottolinea Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza- è molto attenta all’evoluzione della sensibilità dei consumatori su un’alimentazione che può migliorare lo stile di vita. Come ad azioni nel segno della sostenibilità e della cura dell’ambiente. 'Pastosano & Quotidiano', che Confcommercio con le nostre associazioni di Monza e Brianza promuove, va certamente in questa linea che non è solo virtuosa, ma è in grado di conferire un valore aggiunto sociale ed economico".

"Ho sempre creduto nell’alimentazione sana in cucina -afferma lo chef Giancarlo Morelli-. Oggi la cucina e la ristorazione di qualità sono il giusto tramite dove si possono prevenire le degenerazioni delle malattie dell’uomo perché se ci alimentiamo bene con dei pasti sani, possiamo contribuire a migliorare gli stili di vita delle persone. Mangiare in modo attento significa altresì aiutare la comunità a stare meglio". "La cucina -osserva lo chef Matteo Scibilia- è da sempre momento di cultura e testimonianza della storia e delle tradizioni che identificano un territorio. Ed oggi cresce sempre più in importanza anche il significato di buona salute e di corretto stile di vita, elementi che sono grandi alleati nella prevenzione di molte patologie: mangiare bene vuol dire vivere meglio".