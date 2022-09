Monza: Cecchetti (Lega), 'bene arresto baby gang, approvare regole più severe'

Milano, 3 set. (Adnkronos) – "Complimenti ai carabinieri di Monza e Seregno per l’operazione che ha portato all'individuazione e all'arresto dei componenti della baby gang che stava terrorizzando la Brianza, con rapine sui treni e aggressioni con coltelli. Questa ennesima vicenda di crimini commessi da minori conferma la necessità, nella prossima legislatura, di attuare i contenuti del ddl per il contrasto al fenomeno delle baby gang depositato pochi giorni fa in Senato da Matteo Salvini".

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier in merito all'operazione che ha portato a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro minorenni.

Il ddl sostenuto dal Carroccio riguarda un pacchetto di misure "contenente deterrenti contro questa violenza giovanile, obbligando a una maggiore responsabilità le famiglie, prevedendo non solo pene più severe per i giovani criminali ma anche l'inserimento di lavori socialmente utili, un processo minorile certo e senza meccanismi premiali per i reati commessi da gruppi di tre o più minori, sanzioni fino a 1.000 euro e sospensione del beneficio del reddito di cittadinanza o dell'assegno unico familiare per il mancato rispetto dell'obbligo dei genitori di provvedere all'istruzione obbligatoria dei figli, oltre a legare la possibilità di poter sostenere gli esami per la patente a 18 anni al requisito di non di non aver commesso questo tipo di crimini".

La Lega "è per la linea dura di fronte a questo fenomeno criminale sempre più pericoloso e dilagante" conclude Cecchetti.