Monza: chiude la Gianetti Ruote, licenziamento per 152 persone

Milano, 4 lug. (Adnkronos) – La fabbrica Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e Brianza, ha annunciato la chiusura dello stabilimento aprendo una procedura di licenziamento collettivo per 152 persone. Alla fine del turno, ieri pomeriggio, l'azienda ha comunicato lo stop agli operati con una mail: sarebbero stati messi in ferie per poi andare in permesso retribuito fino alla chiusura definitiva dello stabilimento.

Per Pietro Occhiuto, Segretario Generale della Fiom Cgil Brianza, "siamo alla barbarie, difenderemo i posti di lavoro. Niente – dice – lasciava presagire un epilogo di questa natura".

Da oggi, annuncia, "saremo in assemblea permanente, presidieremo i cancelli e difenderemo i posti lavoro”. Ciò che stupisce il sindacato è che la Gianetti, associata a Confindustria, "se ne freghi di quanto sottoscritto tra Governo e parti sociali ed annunci la chiusura dello stabilimento ed il licenziamento delle persone senza neanche far ricorso agli ammortizzatori sociali".