Monza: controlli antidegrado in centro storico, 98 persone controllate

Milano, 1 lug. (Adnkronos) – Nella serata di mercoledì 28 e giovedì 29 giugno, il questore della Provincia di Monza e Brianza, Marco Odorisio, nell’ambito delle attività di vigilanza e prevenzione generale, ha disposto due servizi straordinari di controllo del territorio, nel centro cittadino, nonché nei pressi della stazione Fs di Monza, Via Artigianelli, Piazza Diaz, Piazza Mazzini e Piazza Indipendenza. I servizi sono stati svolti con equipaggi della questura, del reparto prevenzione crimine Lombardia ed equipaggi della polizia locale di Monza.

In tutto sono state controllate 98 persone, di cui 16 con precedenti di polizia; 5 i posti di controllo e 35 i veicoli controllati. Durante le attività di prevenzione nelle vie e nelle piazze del centro cittadino, i poliziotti hanno rintracciato un cittadino egiziano nei confronti del quale era stato disposto un provvedimento di foglio di via obbligatorio dal capoluogo emesso lo scorso 22 giugno, in quanto soggetto socialmente pericoloso. Gli agenti lo hanno accompagnato in questura dove gli è stato notificato il foglio di via. In Piazza Indipendenza gli operatori hanno sorpreso un cittadino peruviano mentre espletava i propri bisogni fisiologici a cielo aperto. La polizia locale lo ha sanzionato amministrativamente per un totale di 500 euro, poi lo ha allontanato dalla piazza.

Altri controlli sono stati svolti nei pressi della stazione Fs, di Corso Milano e Via Borgazzi, effettuando anche posti di controllo, durante i quali una persona è stata sanzionata amministrativamente poiché nell’auto trasportava un minore senza averlo assicurato ai sistemi di ritenuta (seggiolino). Numerosi controlli, infine, sono stati effettuati lungo i portici di Piazza Duomo, dove è stata spesso segnalata la presenza di numerosi giovani che, dopo aver consumato bevande alcooliche, abbandonano in strada le bottiglie di vetro. Analoghi servizi continueranno nelle prossime settimane.