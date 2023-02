Monza: controlli in stazioni ferroviarie, 329 persone identificate e una denunciata

Milano, 9 feb.

(Adnkronos) – Controlli intensificati nelle stazioni ferroviarie della provincia di Monza Brianza, a seguito di quanto convenuto nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il questore Marco Odorisio ha disposto la prosecuzione del mirato piano di controlli nella settimana dal 6 al 12 febbraio, con personale della questura, degli agenti della polfer di Monza e del compartimento polizia ferroviaria per la Lombardia, del reparto prevenzione crimine Lombardia e Piemonte e delle polizie locali di Seregno, Cesano Maderno, Seveso ed Arcore.

Nelle giornate di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 febbraio, i controlli si sono svolti nei Comuni di Seregno, Seveso e Cesano Maderno, in particolare nei pressi delle stazioni ferroviarie e nelle aree adiacenti agli scali ferroviari, nonché presso gli stalli dei capolinea degli autobus ivi insistenti. In tutto sono stati controllati 50 veicoli e identificate 329 persone (78 delle quali comprese tra i 14 e i 18 anni), di cui 35 con precedenti di polizia per reati predatori, per spaccio di sostanze stupefacenti e altro.

Nell’ambito dei vari servizi sono stati inoltre controllati due esercizi commerciali, effettuati tre posti di controllo ed elevate cinque sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

In particolare nella stazione ferroviaria di Seveso, in corrispondenza del parcheggio di Via Raffaele Sanzio, è stato rinvenuto un bossolo calibro 9 di una pistola scacciacani, mentre durante il controllo nella stazione ferroviaria di Seregno si è stato denunciato un cittadino italiano per interruzione di pubblico servizio.