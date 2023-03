Monza: doveva scontare 1 anno e 2 mesi per aver picchiato e minacciato la ex, arrestato

Monza: doveva scontare 1 anno e 2 mesi per aver picchiato e minacciato la ex,...

Milano, 8 mar. (Adnkronos) – Doveva scontare un anno e due mesi per aver picchiato e minacciato la ex, ma continuava ad andare in giro senza farsi problemi. Fino a quando è stato visto e riconosciuto da due carabinieri che lo hanno bloccato e arrestato. E' accaduto a Seregno, in provincia di Monza e Brianza.

L'uomo, un 38enne marocchino senza fissa dimora, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona e per spaccio di stupefacenti, è stato visto mentre camminava in via Massimo D’Azeglio da due carabinieri fuori servizio che lo hanno riconosciuto. Su di lui pendeva una condanna a un anno e due mesi emessa dal tribunale di Milano per i reati di lesioni personali aggravate e atti persecutori commessi tra il 2021 e il 2022 nei confronti della ex compagna e culminati nel mese di maggio di un anno fa quando, nel tentativo di approcciare la donna fuori da un locale del capoluogo meneghino, l'ha minacciata con una pistola e le ha sferrato ripetuti pugni al volto che le hanno causato la frattura delle ossa nasali e varie lesioni multiple sul volto.

Lo scorso mese di febbraio era arrivata la condanna definitiva, ma lui si è reso irreperibile. I carabinieri della compagnia di Seregno avevano sin da subito diramato le ricerche alle pattuglie di turno con indicazione di ricercarlo nei bar e nei parchi che il 38enne era solito frequentare; due giorni fa l’incontro casuale proprio con quei militari che lo conoscevano bene per i frequenti episodi di spaccio di cui in passato si era reso protagonista. I due lo hanno seguito, richiedendo nel frattempo, il supporto di una gazzella in turno. Poi lo hanno bloccato e consegnato ai colleghi intervenuti.