Monza: evade dai domiciliari e rapina una farmacia, 65enne arrestato

Milano, 12 ago. (Adnkronos) – E' uscito da casa malgrado fosse sottoposto agli arresti domiciliari, con un'auto rubata si è recato in una farmacia e, coltello alla mano, si è fatto consegnare l'incasso. E' accaduto a Cogliate, piccolo comune brianzolo, dove un pregiudicato di 65 anni, già noto alle Forze dell'ordine, è stato individuato e arrestato.

I carabinieri della compagnia di Desio sono intervenuti a seguito di un allarme proveniente da una farmacia del posto; intorno alle 11 di mercoledì scorso il 65enne è entrato in negozio, ha puntato il coltello alla farmacista e si è fatto consegnare l’incasso, pari a circa 700 euro, poi si è dileguato. La farmacista, terrorizzata, ha chiamato il numero di emergenza 112 e sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri che hanno avviato subito i primi accertamenti. La dettagliata descrizione dell'uomo, comparata con le immagini delle telecamere pubbliche e private dislocate nella zona, ha consentito agli uomini dell’Arma di indirizzare le ricerche nei comuni posti al confine tra le province di Monza e Varese. E a distanza di circa mezz’ora dalla rapina, il dispositivo composto da 10 militari e 5 equipaggi della compagnia di Desio ha riconosciuto l’uomo nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno, bloccandolo definitivamente nei pressi della sua abitazione, a Caronno Pertusella.

Addosso gli è stato trovato il coltello utilizzato per la rapina e il denaro asportato dalla farmacia. Ricostruendo la dinamica dei fatti, poi, gli investigatori hanno scoperto che per i suoi spostamenti il 65enne aveva utilizzato una 500 rubata, lasciandola poi nel parcheggio della stazione di Saronno. Al termine delle indagini, coordinate dalla procura di Busto Arsizio prima, e successivamente da quella di Monza, competente per territorio, i carabinieri hanno arrestato l'uomo, in flagranza di reato, con l’accusa di rapina e ricettazione.