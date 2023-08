Un drammatico incidente si è consumato a Monza, nel nuovo tunnel che collega l’ospedale San Gerardo a Lissone. Nel sinistro stradale, due persone sono rimaste ferite.

Monza, incidente nel nuovo tunnel: in gravi condizioni una 18enne

La tragedia è avvenuta nella serata di domenica 6 agosto, quando un ragazzo di 25 anni che si trovava alla guida di un’auto ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, uscendo di strada. La vettura ha prima impattato contro il guardrail e poi si è schiantata contro un muro. Nel tragitto, il veicolo si è più volte ribaltato, sradicando cartelli stradali e terminando la sua folle corsa a lato della carreggiata. L’auto è andata completamente distrutta.

Il 25enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e, lievemente ferito, è stato portato in codice giallo in ospedale. Molto più gravi, invece, sono le condizioni della ragazza di 18 anni che occupava il sedile del passeggero al momento del sinistro. L’adolescente è stata trasportata in codice rosso al San Gerardo con gravissime lesioni e fratture in tutto il corpo.

Indagini in corso

Sull’incidente, stanno indagando gli agenti della polizia locale di Monza che sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Nell’ambito dell’inchiesta, i poliziotti non hanno alcun dubbio sul fatto che il veicolo procedesse a forte velocità. È stato confermato, inoltre, che l’auto si stesse dirigendo dalla zona ospedaliera verso l’imbocco della SS 36. La sua corsa, tuttavia, si è fermata a poche decine di metri di distanza dal primo punto di impatto.

Per quanto riguarda la 18enne, le sue condizioni sono state descritte come estremamente critiche. Alla luce delle informazioni diffuse, nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 agosto, l’adolescente è stata sottoposta a un primo delicato intervento chirurgico.