Monza: l'11 giugno una domenica dedicata ai bassotti

Milano, 5 giu. (Adnkronos) – Torna anche quest'anno la 'StraBassotti', marcia podistica non competitiva interamente dedicata ai simpatici quattro zampe che si svolge all’interno del parco di Monza. Organizzata dall’associazione Cuor di Pelo Ruescue Bassotti di Alessandro Nigro, si svolgerà domenica prossima 11 giugno, dalle ore 11. L'appuntamento è davanti a Villa Mirabello.

Durante la giornata non mancheranno intrattenimenti, con la partecipazione straordinaria dell’associazione My dog's team-centro di educazione, formazione e cultura cinofila, che intratterrà i bassotti partecipanti con dei giochi di 'ricerca olfattiva ludica' per tutta la durata della manifestazione. L’evento si concluderà poi nel pomeriggio, con una serie di premiazioni tra le quali il bassotto più giovane, il più anziano, quello che arriva da più lontano, il bassotto socio e i due special guest della manifestazione per la categoria maschile e femminile che riceveranno una coppa. Verrà inoltre allestito, con una serie di associazioni che operano a livello nazionale, un villaggio hospitality dove la 'StraBassotti' darà loro la possibilità di raccogliere fondi per proseguire nelle loro missioni benefiche.

Nelle prime tre edizioni la 'StraBassotti' ha coinvolto, ogni volta, più di 1000 partecipanti provenienti da ogni angolo d’Italia, e non solo, con i loro bassotti al seguito.