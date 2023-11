Monza: lo fermano per un controllo stradale e gli trovano 15 chili di droga in auto

Monza: lo fermano per un controllo stradale e gli trovano 15 chili di droga i...

Monza: lo fermano per un controllo stradale e gli trovano 15 chili di droga i...

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - Lo hanno fermato per un normale controllo stradale e gli hanno trovato 15 chilogrammi di droga in auto. E' accaduto nel pomeriggio dello scorso sabato ad Arcore, in provincia di Monza Brianza. Gli agenti di una pattuglia della polizia di Stato, sottosezione polizia ...