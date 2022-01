Monza: minaccia i carabinieri, 'se mi sequestrate il coltello vi scanno e vi sparo, denunciato

Milano, 30 gen. (Adnkronos) – ''Se me lo sequestrate vi faccio su un macello! Vi scanno! Vi sparo nella testa!''. Così un 49enne catanzarese pregiudicato per svariati reati in materia di armi, stupefacenti e contro la persona si è rivolto ai carabinieri che lo avevano fermato per un controllo, trovandolo in possesso di un coltello.

E' successo ieri mattina verso le 8.30, a Briosco, in provincia di Monza. I carabinieri dopo aver fermato l’autovettura, visti i precedenti dell'uomo, hanno approfondito il controllo e hanno trovato un coltello a serramanico con una lama lunga 7,5 centimetri. A quel punto il catanzarese ha cominciato a inveire contro di loro con atteggiamento aggressivo e minaccioso intimandogli di non sequestrare l’arma che, visti i precedenti e il contesto, era inevitabile.

L’uomo a quel punto è andato fuori di sè minacciando i militari.

I carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro del coltello e alla denuncia in stato di libertà dell’uomo per minaccia contro un pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti a offendere.