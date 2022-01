Monza: nella Bmw del papà con la cocaina, nel 2020 in pieno lockdown sorpreso in strada

Milano, 30 gen. (Adnkronos) – Nella Bmw del papà con la cocaina e i carabinieri gli ritirano la patente. E' successo venerdì scorso a Giussano, in provincia di Monza, durante un'operazione di controllo del territorio. Verso le 19.30, in Via Massimo D’Azeglio, i militari hanno intercettato un'auto procedere con andatura aggressiva in mezzo al traffico cittadino del rientro serale.

Senza indugiare la pattuglia ha invertito la marcia, ha raggiunto la Bmw e ha effettuato un 'controllo volante'. Alla guida vi era un 35enne brianzolo che già due anni fa, in pieno lockdown, era stato sanzionato per aver violato il divieto di circolazione.

L’uomo, in palese stato di frenesia e agitazione, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e i carabinieri hanno quindi deciso di invitarlo a sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell’uso di sostanze stupefacenti presso una struttura ospedaliera.

Avendo rifiutato l’accertamento, il 35enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria con contestuale e immediato ritiro della patente di guida e segnalazione all’autorità prefettizia.

Durante i controlli è emerso anche che la Bmw, del padre, era sospesa dalla circolazione dallo scorso mese di novembre quando era stata fermata senza revisione.