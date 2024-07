Monza: Pd a Piantedosi, 'immagini vittima pubbliche, no a spettacolarizzazione violenza'

Monza: Pd a Piantedosi, 'immagini vittima pubbliche, no a spettacolarizz...

Monza: Pd a Piantedosi, 'immagini vittima pubbliche, no a spettacolarizz...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Per quali ragioni sono state rese pubbliche le immagini della barista violentata dopo una rapina a Vimercate?". Lo chiedono al Ministro dell'Interno, Piantedosi, i deputati democratici della Commissione Affari Costituzionali della Camera, che stigmatizzano...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Per quali ragioni sono state rese pubbliche le immagini della barista violentata dopo una rapina a Vimercate?". Lo chiedono al Ministro dell'Interno, Piantedosi, i deputati democratici della Commissione Affari Costituzionali della Camera, che stigmatizzano la "violazione di diversi diritti costituzionalmente garantiti, a partire dalla tutela della privacy".

"Quelle che stiamo vedendo circolare sui principali siti italiani – aggiungono i democratici – sono immagini molto delicate, che porteranno certamente al riconoscimento della vittima, soprattutto in una realtà comunale delle dimensioni di Vimercate. Pur valutando positivamente l’esito delle indagini, che ha portato rapidamente all’individuazione del colpevole, non possiamo esimerci dallo stigmatizzare la decisione di rendere pubbliche quelle immagini".

"Alimentare il mercato della paura è sbagliato e lo è ancora di più quando viene fatto da qualche articolazione territoriale delle Forze dell'Ordine, peraltro in un momento in cui l’autore dei reati era già stato riconosciuto e arrestato. Siamo dalla parte delle Forze dell’Ordine che ogni giorno fanno scrupolosamente il proprio dovere, aumentando la sicurezza e non spettacolarizzando l'insicurezza. La spettacolarizzazione della violenza va sempre condannata – concludono i democratici – a maggior ragione quando si sovraespone una vittima di crimini così gravi e odiosi”.