Monza, pensionato ripara una buca su un attraversamento pedonale e viene multato per violazione del Codice della Strada

In provincia di Monza un uomo di 72 anni ha ricevuto una multa di 882 euro per aver chiuso una buca per strada: accusato di aver violato il Codice della Strada, ha intenzione di controdenunciare il Comune

Un intento nobile dal risultato non apprezzato. A Barlassina, in provincia di Monza, un pensionato 72enne ha ricevuto una multa di 882 euro per aver chiuso una buca per strada. Nient’affatto intenzionato a pagarla, l’uomo ha dichiarato l’intento di presentare una controdenuncia nei confronti del Comune.

Il suo lavoro risulta come «opera abusiva»

Si chiama Claudio Trenta il 72enne ex tecnico informatico che si è occupato di riparare di sua iniziativa una voragine di 30 centimetri che si trovava su un attraversamento pedonale. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l’uomo si è visto notificare la multa suddetta per violazione del Codice della Strada. Ma non solo. L’atto prescrive che l’uomo riporti lo stato della strada alla situazione originaria, dovendo quindi rimuovere la toppa di catrame, a titolo di «obbligo di rimozione delle opere abusive». Su tutte le furie, Trenta non ha alcuna intenzione di procedere con quanto richiesto e vuole piuttosto controdenunciare il comune per omissione di atti d’ufficio.

L’autodenuncia su Facebook

«Se pensano che sia un pirla, mi passi il termine, si sbagliano. Mi hanno provocato e ora io presento controdenuncia al Comune per omissioni di atti d’ufficio» ha dichiarato l’uomo intervistato da Federico Berna. «Avevo scritto anche al Prefetto e ai Carabinieri, ma niente. Allora ho comprato un sacco di catrame, l’ho chiusa a fine aprile e ho fatto un post su Facebook, in pratica mi sono autodenunciato e ora mi ritrovo 900 euro di multa. Pensano di mettermi in difficoltà ma non sanno cosa si sono tirati dietro» ha concluso.