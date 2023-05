A Monza, un poliziotto ha invitato una donna a indossare la mascherina in ospedale: la signora, dopo aver rivendicato le convinzioni dei No Vax, ha aggredito l’agente dandogli un morso alla mano. A seguito dell’aggressione, è stata arrestata e accusata di resistenza a pubblico ufficiale.

Monza, poliziotto chiede a una donna di indossare la mascherina in ospedale: lei gli dà un morso alla mano

Un agente di polizia è stato aggredito da una donna di 65 anni. Il poliziotto aveva chiesto alla signora di indossare la mascherina in ospedale, scatenando in lei una reazione spropositata. Secondo quanto scritto da Il Corriere della Sera, la 65enne ha dapprima pronunciato una serie di espressioni tipiche dei No Vax, denunciando la dittatura sanitaria e il complotto globale legato al Covid, per poi scagliarsi contro l’agente dandogli un morso. A seguito del gesto compiuto, la donna è stata arrestata e accusata di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

La vicenda si è verificata nella giornata di lunedì 8 maggio presso l’ospedale San Gerardo di Monza. la protagonista dell’episodio si trovava al nosocomio in quanto aveva accompagnato il marito in pronto soccorso, colto da un malore improvviso.

LEGGI ANCHE: Tifoso festeggia lo scudetto del Napoli disegnando una rotta aerea con la forma del logo del club

Dalla richiesta dei poliziotti all’arresto

Sin dal suo arrivo in ospedale, la signora aveva cominciato a dare sfogo a una serie di critiche a stampo No Vax indirizzate ai sanitari. Inoltre, ha polemizzato con i medici di torno al punto che gli operatori sanitari hanno dovuto richiedere l’intervento della polizia.

Quando gli agenti hanno raggiunto il San Gerardo, hanno trovato la 65enne senza mascherina e l’hanno invitata a indossare il dispositivo di protezione individuale che, stando a quanto riportato nel regolamento dell’ospedale di Monza, è obbligatorio per chiunque acceda alla struttura.

Alla richiesta dei poliziotti, la donna ha risposto minacciandoli di prenderli a calci nei genitali e ha tuonato che la pandemia era finita. Pertanto, non avrebbe indossato la mascherina. A questo punto, le autorità le hanno chiesto di fornire il proprio documento di identità e lasciare i locali ospedalieri. Le indicazioni non sono state seguite dalla signora che si è lanciata contro uno dei due agenti, mordendogli una mano per poi finire in manette.