Monza, ragazzina di 12 anni scappa di casa, ritrovata in lacrime

A Monza una ragazzina di 12 anni scappa di casa e viene ritrovata in lacrime. La piccola si trovava a poca distanza da un canale e una donna l’aveva notata per poi chiamare la polizia. La ragazzina infatti è stata ritrovata ieri notte domenica 12 marzo dagli agenti della Questura di Monza. I datti sono esposti sui media locali: una ragazza ha chiamato la sala operativa “segnalando la presenza di una bimba in lacrime che chiedeva aiuto”.

Ragazzina di 12 anni scappa di casa

E secondo quanto scrive Fanpage la donna ha raccontato agli agenti di averla trovata nei pressi della pista ciclabile che si trova vicino al canale Villoresi. Una nota della Questura di Monza spiega poi che “la piccola era disorientata e impaurita: la giovane ha aspettato con la bimba, l’arrivo degli investigatori. Quando gli agenti sono arrivati, hanno provato a parlare con la piccola che però era fortemente agitata e non riusciva a dare alcuna indicazione”.

La corsa in ospedale per le visite

A quel punto i poliziotti hanno condotto la 12enne presso l’ospedale San Gerardo per sottoporla a tutti gli accertamenti del caso. In quegli stessi minuti gli operanti dell’equipaggio hanno cercato nella banca dati, notizie su eventuali denunce di bimbe scomparse, ma non hanno trovato nulla.

La telefonata della madre

Durante la visita in centrale arrivava una telefonata alle 6.29 dove “una donna di 56 anni segnalava che la figlia si era allontanata da casa nella notte. Forniva poi una descrizione che era compatibile con la bimba che nel frattempo era in ospedale”. La donna ha spiegato agli agenti che il marito, si era svegliato alle 4 del mattino per andare a lavoro, e si è reso conto che la bimba non era a letto. A quel punto la madre è stata accompagnata all’ospedale dove si è ricongiunta con la ragazzina, dimessa dall’ospedale senza prognosi perché in buona salute.