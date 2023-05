Monza: rapina prostituta e riesce a fuggire dopo inseguimento, ricerche in corso

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Sono tuttora in corso le ricerche dell'uomo che la scorsa domenica notte ha aggredito e rapinato una prostituta al confine tra Lentate sul Seveso e Cermenate, in Brianza. I carabinieri della compagnia di Seregno avevano avviato sin da subito il dispositivo coordinat...

Milano, 4 mag. (Adnkronos) – Sono tuttora in corso le ricerche dell'uomo che la scorsa domenica notte ha aggredito e rapinato una prostituta al confine tra Lentate sul Seveso e Cermenate, in Brianza.

I carabinieri della compagnia di Seregno avevano avviato sin da subito il dispositivo coordinato per la ricerca dell'uomo diramando un nota radio a tutte le pattuglie dell’Arma in circuito. Poco dopo una gazzella aveva intercettato un'auto procedere a tutta velocità in via Giacomo Leopardi, nel comune di Briosco. I militari si erano quindi messi all’inseguimento della vettura, ma l'uomo alla guida, accortosi di avere i militari alle calcagna, ha accelerato dando vita ad uno spericolato inseguimento, terminato con l'uscita di strada del fuggiasco in via Giosuè Carducci. Sceso dall'auto, aveva poi proseguito la fuga a piedi nei campi facendo perdere le proprie tracce.

A bordo di quell'auto, i carabinieri hanno ritrovato la borsetta che l'uomo aveva portato via alla prostituta, indizio inequivocabile che si trattava effettivamente del rapinatore. Ora, quindi, le indagini proseguono serrate per dare a quell’uomo un nome e un volto.