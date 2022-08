Davanti ad un centro commerciale di Monza è scoppiata una rissa, finita con l'accoltellamento di un ragazzo di 15 anni.

Monza, rissa davanti al centro commerciale: accoltellato un 15enne

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato davanti ad un centro commerciale a Busnago, in provincia di Monza. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutta la scena e un 27enne è stato arrestato. Il pomeriggio del 16 agosto, i due ragazzi erano all’esterno del centro commerciale e non si conoscevano. Improvvisamente il 15enne, forse infastidito dal fatto che il 27enne lo guardava, ha iniziato a minacciarlo e in poco tempo sono arrivati alle mani.

Il minore è stato accoltellato all’addome, ma è riuscito a scappare nella sala giochi. Sono stati chiamati i soccorsi ed è stato portato d’urgenza all’ospedale di Monza, dove è stato operato. L’aggressore è salito in macchina ed è scappato, sotto lo sguardo di una quindicina di ragazzi.

L’aggressore è stato fermato

La scena è stata ripresa da una telecamera di sicurezza, che ha catturato anche la targa dell’aggressore. Si tratta di un ragazzo di 27 anni della provincia lecchese.

Gli agenti sono riusciti a bloccarlo prima che arrivasse a casa. Teneva l’arma nascosta nell’elastico dei boxer e aveva un altro coltello a serramanico. In tasca aveva poi due dosi di cocaina da circa 0.5 grammi l’una. Durante la perquisizione a casa hanno trovato due cartucce per pistola detenute senza autorizzazione. In passato era già stato sorpreso in possesso di un taser.