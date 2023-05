Monza-Roma, Mourinho: "Chiffi peggior arbitro mai visto"

Monza, 3 mag. (Adnkronos) - "Giocare con il peggior arbitro che ho trovato in carriera è dura, e ne ho incontrati tanti scarsi. L'arbitro non ha avuto un'influenza nel risultato, ma è dura giocare con lui". José Mourinho boccia senza appello l'arbitro Da...

Monza, 3 mag. (Adnkronos) – "Giocare con il peggior arbitro che ho trovato in carriera è dura, e ne ho incontrati tanti scarsi. L'arbitro non ha avuto un'influenza nel risultato, ma è dura giocare con lui". José Mourinho boccia senza appello l'arbitro Daniele Chiffi dopo il pareggio della Roma per 1-1 a Monza.

"Tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico, non crea rapporto con nessuno, dà un rosso a un giocatore che scivola perché è stanco. E' una limitazione anche per la Roma come società che non ha la forza di dire che quest'arbitro non lo vogliamo", aggiunge a Dazn.

"Sono uscito prima perché non volevo il rosso. Penso che la Roma deve crescere in questo livello. La Roma non ha questo dna di dire ‘quest’arbitro non lo voglio’. E' dura, non potevo prendere il rosso anche se avevo una voglia tremenda di farlo ma ho deciso di non farlo perché sabato devo stare con i ragazzi", aggiunge Mou.