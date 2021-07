In provincia di Monza e Brianza, le autorità hanno recuperato sei profughi minorenni provenienti dall’Afghanistan nascosti all’interno di un camion.

Monza, scoperti sei profughi minorenni nascosti in un camion partito dalla Romania

Il mezzo pesante che trasportata gli immigrati aveva raggiunto il magazzino di una ditta situata in via Mascagni a Desio, in provincia di Monza e Brianza, nella mattinata di venerdì 16 luglio.

Sulla base delle prime informazioni trapelate, tutti i clandestini rinvenuti all’interno del camion sono stati identificati come un gruppo di adolescenti di età compresa tra i 16 e i 17 anni, provenienti dall’Afghanistan.

Per quanto riguarda, invece, la provenienza del camion che trasportava i cittadini stranieri, è stato rivelato che il mezzo è partito dalla Romania.

In relazione a quanto asserito dal quotidiano Monza Today, pare che le forze dell’ordine si siano recate sul luogo del ritrovamento dopo aver ricevuto una richiesta di intervento, intorno alle ore 14:30. Il gruppo composto dai sei minorenni è stato individuato dagli operai impiegati presso il magazzino della ditta in via Mascagni mentre erano intenti a svolgere le operazioni di scarico.

In questa circostanza, quindi, le autorità competenti hanno raggiunto via Mascagni. Sul posto, infatti, erano presenti alcune pattuglie dei carabinieri della compagnia di Desio e i paramedici del 118, distribuiti a bordo d i due ambulanze inviate a scopo precauzionale.

Gli adolescenti afghani sono stati recuperati dalle forze dell’ordine, liberati e rifocillati con acqua e viveri. Successivamente, poi, sono stati trasferiti presso il comando di polizia locale per essere sottoposti alle dovute operazioni di identificazione.

Monza, scoperti sei profughi minorenni nascosti in un camion: casi analoghi

L’episodio incentrato sul salvataggio di minori che si è verificato in provincia di Monza e Brianza, in Lombardia, non rappresenta un unicum in ambiente lombardo. La vicenda, al contrario, si inserisce nel contesto di un fenomeno considerevolmente più ampio.

Sempre in provincia di Monza e Brianza, ad esempio, nel mese di febbraio 2021, a Caponago, erano stati recuperati alcuni profughi giovanissimi originari dell’Est Europa. In questo caso, gli immigrati erano nascosti all’interno di un camion che doveva scaricare alcuni pneumatici presso una ditta.

Un’altra vicenda analoga, ancora, è stata registrata nelle scorse settimane in prossimità di un’aria di servizio situata lungo l’autostrada A4, a Cavenago Brianza.