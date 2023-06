Monza: siglato in prefettura accordo contro 'malamovida' estiva

Milano, 22 giu.(Adnkronos) – E' stato presentato questa mattina dal prefetto della provincia di Monza e Brianza, Patrizia Palmisani, un nuovo protocollo d'intesa "inerente forme di collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore dei giovani nell'ambito del divertimento notturno nelle zone della movida per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti antisociali". L'accordo, sottoscritto con i Comuni di Monza, Cesano Maderno, Desio, Lissone e Seregno, oltre che con le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, muove dalla positiva esperienza dell'estate 2022, in occasione della quale la prefettura promosse un piano di servizi straordinari di controllo a tutela della sicurezza della movida e della legalità, sviluppato in oltre 80 servizi straordinari nel trimestre giugno-luglio-agosto curati da polizia, carabinieri e guardia di finanza in orario serale e notturno nelle principali zone di aggregazione della provincia.

"L'iniziativa attuata nel 2022 -spiega il prefetto Palmisani- ha contribuito a non far registrare episodi di particolare rilievo sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica; siamo tuttavia consapevoli che un approccio esclusivamente securitario non sia sufficiente: i comportamenti ascrivibili al concetto di 'malamovida', quali ad esempio schiamazzi, uso di alcolici da parte di soggetti minorenni, risse, ubriachezza molesta, furti, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope, possesso e spaccio di sostanze stupefacenti, sono espressione del più complesso fenomeno del disagio giovanile. La sfida è dunque approcciare la problematica con una strategia multilivello, fondata sul coordinamento delle iniziative che i diversi enti possono attuare, ciascuno nel proprio ambito di competenza".

In questa prospettiva, nell'estate 2022 la prefettura ha sperimentato un modello di azione innovativo con il comune di Vimercate e le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, che ha consentito di raggiungere risultati importanti e che sarà in vigore ancora per tutta l'estate 2023. Muovendo da questa esperienza, la Prefettura ha proposto un'estensione del patto anche ad altri ambiti territoriali, che sono stati individuati insieme alle forze di polizia sulla base consistenza del fenomeno della movida negli anni passati e della presenza di aree che si caratterizzano per la capacità di attrarre avventori, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Le amministrazioni locali promuoveranno interventi per l'implementazione dell'illuminazione pubblica e dei sistemi di videosorveglianza, nonché per il rafforzamento della raccolta dei rifiuti, della pulizia delle strade e della cura del verde pubblico e degli arredi urbani. Con la collaborazione fondamentale delle associazioni di categoria, inoltre, saranno avviate campagne di sensibilizzazione della cittadinanza e degli esercenti al rispetto delle regole e al mantenimento di comportamenti responsabili da parte degli esercenti e degli utenti.

I Comuni valuteranno altresì l'adozione di eventuali divieti con particolare riferimento all'utilizzo del vetro, alla somministrazione di alcolici da asporto e al consumo di alcolici al di fuori dei pubblici esercizi. A tale scopo, negli scorsi giorni la prefettura ha inviato una circolare a tutti i sindaci della Provincia, rammentando l'utilità di valutare l'adozione di regole, anche stagionali, attraverso lo strumento delle ordinanze, che rappresentano sicuri strumenti di ausilio all'azione delle forze di polizia.

Per quanto concerne le attività di controllo, la prefettura ha elaborato una direttiva alle forze di polizia con specifico riferimento all'avvio di un programma di servizi straordinari di controllo del territorio, che saranno curati nell'intero arco della stagione estiva da parte della polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza, con particolare attenzione alle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, nelle zone dove più si registra l'aggregazione di numeri importanti di persone in orari serali e notturni. A fronte di tale impegno, le forze di polizia continueranno ad assicurare il presidio dell'ntero territorio provinciale.