Un terribile incidente è avvenuto durante la notte tra giovedì 6 e venerdì 7 aprile 2023 a Meda. Un 23enne è stato ricoverato in pericolo di vita.

Monza, travolge 23enne in motorino: positivo ad alcol test

Un gravissimo incidente si è verificato nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 aprile 2023, poco prima dell’una, a Meda. Mentre era in sella al suo motorino, in via Caduti medesi, un 23enne si è scontrato contro un’automobile, guidata da un 33enne che è poi risultato positivo all’alcol test. L’impatto è stato molto violento, e il giovane è stato ricoverato in pericolo di vita.

23enne ricoverato nel reparto di neurorianimazione

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori con un’ambulanza e un’automedica. Il 23enne è stato portato in codice rosso in ospedale, verso il San Gerardo di Monza. Il giovane è stato ricoverato nel reparto di neurorianimazione. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori. I carabinieri di Seregno sono intervenuti per effettuare tutti i rilievi del caso.