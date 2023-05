Il terribile episodio di violenza sessuale è avvenuto martedì 30 Maggio attorno alle ore 13 su un bus a Monza. A subirlo è stata una ragazza di 19 anni che stava facendo ritorno dall’università.

Monza, 19enne violentata sul bus: arrestato un egiziano

La ragazza era stata avvicinata dall’uomo sull’autobus, con l’egiziano che si era seduto sul sedile a suo fianco rivolegendole degli apprezzamenti non richiesti. Non solo, l’uomo ha costretto la 19enne a subire dei palpeggiamenti, fino a quando la giovane si è divincolata ed è riuscita a scendere dall’autobus. Anche in quel momento, però, l’uomo l’ha seguita, fino a quando la giovane ha intercettato una volante della polizia.

Il racconto della violenza sessuale: l’uomo è stato riconosciuto

La 19enne si è avvicinata ai poliziotti e ha raccontato in lacrime tutto quello che le era successo. La giovane è stata accompagnata in centrale e le sono state mostrate alcune foto segnaletiche. Dopo qualche minuto, la ragazza è riuscita a riconoscere l’uomo che l’aveva molestata. I carabinieri hanno dunque arrestato il 36enne egiziano per violenza sessuale.