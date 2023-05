Home > Askanews > Morandi in Senato canta "Fratelli d'Italia" davanti a Mattarella Morandi in Senato canta "Fratelli d'Italia" davanti a Mattarella

Roma, 8 mag. (askanews) – Aula di Palazzo Madama gremita per Gianni Morandi che ha aperto la cerimonia per i 75 anni del Senato con l’inno nazionale. Presenti tra gli altri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in prima fila accanto al presidente del Senato Ignazio La Russa. Poi Morandi si è esibito in un medley di canzoni e ha omaggiato Lucio Dalla con “Caruso”.

