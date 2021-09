Moreno Donadoni, baci appassionati a Venezia: chi è la fidanzata Barbara Francesca Ovieni

Sotto i riflettori sembrano a loro agio e più innamorati che mai: l'ex rapper di Amici, Moreno Donadoni, bacia a Venezia 2021 la fidanzata.

Ha trovato il successo tra il grande pubblico grazie ad Amici, poi una pausa dai riflettori ma non dalla musica. Ora il rapper Moreno Donadoni, genovese classe 1989, torna davanti ai fotografi accompagnato dalla sua dolce metà, la fidanzata Barbara Francesca Ovieni.

A Venezia 2021 i due appaiono travolti dalla passione, adorano farsi immortalare insieme, sono dolci e innamorati.

Moreno Donadoni a Venezia con la fidanzata

A Venezia arte e cultura si uniscono a moda e tanto gossip. Dopo le voci su Can Yaman, accolto dalle fan in adorazione, i riflettori si sono accesi su Moreno Donadoni e sulla fidanzata Barbara Francesca Ovieni.

Elegante e sensuale, la Ovieni sfoggia un abito nero corto, con spalle e gambe in vista.

Aderente e contornato da stoffa in pizzo, i riflettori sono tutti per lei. Ma al suo fianco, a tenersela stretta, c’è Moreno, rapper ex concorrente di Amici, che negli anni ha saputo conquistare numerosi fan grazie a talento e simpatia. Così i due sono apparsi per la prima volta insieme, davanti a pubblico e telecamere, sfilando sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2021.

Moreno Donadoni a Venezia con la fidanzata: passione e dolcezza tra i due

La coppia ha sfilato sul red carpet del film Halloween Kills e i fan non hanno fatto a meno di notare l’intensa passione che sembra unirli. Barbara e Moreno, infatti, si sono scambiati sguardi d’intesa e si sono lasciati andare a baci carichi di passione.

Sui social sono usciti allo scoperto solo da poche settimane. Il 19 agosto scorso, infatti, la modella e conduttrice sportiva ha pubblicato la loro prima foto insieme.

I fan sono già in attesa di scoprire nuove indiscrezioni sulla coppia e sperano che il loro amore trionfi.

Moreno Donadoni, chi è la fidanzata

Si chiama Barbara Francesca Ovieni la fidanzata di Moreno Donadoni. La presentazione ufficiale, o almeno questo sembra, è avvenuta in una location suggestiva, preziosa e senza eguali. I due si sono fatti vedere insieme per la prima volta alla settantottesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, ma comparire davanti ai riflettori per loro è un’abitudine.

Lui si è fatto conoscere grazie alla televisione (e a Maria De Filippi), lei invece è modella e conduttrice sportiva. Nata a Milano nel 1986, la Ovieni si è diplomata al liceo artistico, poi ha intrapreso la carriera da conduttrice televisiva. Ha anche studiato recitazione, partecipando così a film come “Fratelli Benvenuti” e “Operazione vacanze”. Si è fatta conoscere anche nei panni di tentatrice a Temptation Island e ha partecipato a una puntata di Ciao Darwin, fino al programma Grand Hotel Chiambretti. Inoltre, è un volto di Rai Sport ed è stata una degli ospiti di Buongiorno estate, in onda su Rai2, dove si occupava di informare i telespettatori su moda e tendenze del web.