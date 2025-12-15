Moretta nuovo console onorario Repubblica di Slovacchia a Napoli

Roma, 15 dic. (askanews) – “I rapporti tra Slovacchia e Italia sono ottimi. Lo testimoniano anche le diverse visite ufficiali negli ultimi anni del nostro Presidente e del Primo Ministro. A gennaio 2026 è prevista anche quella del Presidente del Parlamento. Riteniamo la cooperazione con le regioni altrettanto fondamentale e sono davvero lieta di essere oggi qui a Napoli per l’apertura del Consolato onorario guidato da Vincenzo Moretta”.

Sono le parole di Karla Wursterovà, ambasciatrice della Repubblica Slovacca in Italia, intervenuta alla cerimonia del taglio del nastro degli ambienti della sede consolare, che inizierà ufficialmente a svolgere attività di assistenza ai cittadini slovacchi e di promozione delle relazioni bilaterali nel Mezzogiorno, insieme a Marek Estok, Segretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri e degli Affari Europei della Repubblica Slovacca. Presso il Circolo dell’Unione di Napoli si è poi svolto un incontro alla presenza delle massime istituzioni civili, militari, accademiche ed economiche del territorio tra i quali il Prefetto di Napoli Michele Di Bari e gli assessori comunali Chiara Marciani e Antonio De Iesu.

“Le competenze del Consolato onorario della Repubblica di Slovacchia avrà competenze in Campania, Calabria e Basilicata – ha dichiarato il neoconsole onorario Vincenzo Moretta – ed è un onore grandissimo per me poter mettere insieme relazioni tra due Paesi che da tempo mostrano reciproca simpatia e collaborazione in tante attività economiche, culturali, artistiche e, soprattutto, nell’assistenza dei cittadini. Sono sicuro che insieme faremo un grande lavoro che consentirà di riprendere rapporti economici e commerciali che costituiscono un’opportunità importante per le realtà del Mezzogiorno”.