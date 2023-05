Moretti a Cannes, la Francia lo osanna e lui danza con Battiato

Roma, 25 mag. (askanews) – Ha ballato sulle note di Franco Battiato sulla Montée des marches Nanni Moretti insieme al cast del “Sol dell’avvenire”, il film presentato in concorso a Cannes e osannato dalla critica francese. “Ritroviamo finalmente Nanni Moretti come lo amiamo noi francesi, con un umorismo acido che funziona ancora benissimo” ha scritto Le Monde, mentre Le Parisien lo ha definito “una dichiarazione d’amore per il cinema” e Libération lo ha trovato “Ludico, quasi leggero nella sua disperazione”. A sfilare sul red carpet insieme al regista c’erano, fra gli altri, le protagoniste femminili Margherita Buy e Barbora Bobulova.