Moretti a Cannes: mi dispiace che tanti si consegnino alle piattaforme

Roma, 25 mag. (askanews) – Nanni Moretti sbarca a Cannes con “Il Sol dell’Avvenire”, il suo acclamatissimo meta-film su un regista che gira una pellicola sul comunismo italiano e l’Ungheria nel 1956, ma a tenere banco in conferenza stampa è anche il divertente attacco che sferra nel film a Netflix e alle piattaforme di streaming in genere. Moretti – che a Cannes vinse nel 2001 la Palma d’Oro con “La Stanza del figlio” – ribadisce, per me il cinema è un’altra cosa.

“A me dispiace che tanti registi, produttori e sceneggiatori si siano consegnati docilmente alle piattaforme. E secondo me vale la pena, anzi, bisognerebbe continuare a investire emotivamente, psicologicamente ed economicamente sui film per il cinema” ha detto Moretti. “Ecco, e non è quello che penso io, questo è quello che vivo io, quello che vivo quando mi viene in mente un film. Io non penso a un ragazzo in Pennsylvania di 13 anni che guarda un film sul suo cellulare andando in metropolitana. No, quando io penso a un film penso a una sala buia dove ci sono spettatori che non si conoscono e vedono delle immagini molto più grandi di loro.”