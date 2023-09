Moretti (Ferrara Expo): RemTech porta in città le eccellenze

Milano, 13 set. (askanews) – “Il quartiere fieristico di Ferrara ospiterà la manifestazione RemTech dal 20 al 22 settembre 2023. Per una città come Ferrara, che tanto si sta impegnando nella direzione di questi temi assolutamente fondamentali, è di un’importanza straordinaria. Per noi è motivo di grande orgoglio ospitarla da sempre, da quando esiste, ospitarla nel quartiere fieristico di Ferrara e coinvolgere anche la cittadinanza oltre alle amministrazioni. È chiaro che in quel momento per la città raduniamo le eccellenze, coloro che possono veramente disegnare il futuro non solo della nazione ma anche livelli ben più estesi, per cui Ferrara è ben consapevole di avere una parte molto preziosa di un lavoro congiunto che si sta svolgendo quasi a livello globale e questo è motivo di grande orgoglio sicuramente”. Lo ha detto ad askanews Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo, introducendo la manifestazione RemTech.