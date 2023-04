Morgan attacca Amadeus: "Ovvio che io conduca Sanremo"

Mentre in rete circolano indiscrezioni in merito al suo presunto coinvolgimento a Sanremo 2024, Morgan ha rotto il silenzio scagliando alcune frecciatine al direttore artistico delle ultime tre edizioni dello show, Amadeus.

Morgan contro Amadeus

Più volte Morgan ha attaccato pubblicamente Amadeus, in particolar modo il caso della sua squalifica con Bugo a Sanremo 2020 e, nelle ultime ore, il cantante è tornato a scagliare alcune frecciatine ad Amadeus a causa della presunta possibilità di una sua partecipazione (non si sa ancora in che ruolo) nella prossima edizione della kermesse. Morgan ha anche insinuato che, come direttore artistico dello show, probabilmente se la caverebbe meglio del conduttore. “Mi sembra una cosa ovvia, se le cose andranno come dovrebbero andare. Sono un artista, un creativo. Mi occuperei di tutto, dalla scenografia alla scelta delle canzoni, dall’orchestra alla scelta degli ospiti, sarei quello che costruisce lo spettacolo musicale in televisione. Farei delle scelte in base a criteri artistici, non commerciali. Amadeus non è un musicista, se a me chiedessero di occuparmi di campionato di calcio sarei in imbarazzo”, ha affermato.

Amadeus replicherà alle parole del cantante? Al momento sulla questione tutto tace e in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e se, soprattutto, Morgan prenderà davvero parte a Sanremo 2024.