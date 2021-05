Morgan attacca Fiorella Mannoia in previsione del suo ritorno in tv: il post sui social

Il ritorno social di Morgan è stato caratterizzato da una critica aperta alla collega Fiorella Mannoia: il post del cantante contro l'artista romana

Morgan è tornato sui social pretendo nel mirino niente meno che Fiorella Mannoia. Il cantante ha rivolto alla collega un duro attacco dopo aver saputo del suo possibile ritorno su Rai 1 con il suo programma dedicato alle donne. Un, due, tre… Fiorella! era già andato in onda nel 2017 con due puntate, ottenendo un buon risultato di share.

Il varietà musicale è poi stato replicato anche di recente, non riscuotendo tuttavia i medesimi brillanti riscontri in termini di ascolti.

Pare tuttavia che dalla prossima stagione l’artista romana dovrebbe tornare con una seconda edizione. La notizia, come detto, è però risultata non propriamente nelle corse dell’ex frontman dei Bluvertigo. Di fatto Morgan ha per l’appunto manifestato il proprio disappunto con un preciso post sul suo profilo Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

Lo sfogo dell’ex giudice di X-Factori si inserisce anche nel burrascoso rapporto che lo lega alla Rai. Ricordiamo infatti che Marco Castoldi venne espulso dalla giuria di Ama Sanremo dopo alcune esternazioni fatte su Amadeus, direttore artistico e conduttore della popolare kermesse canora. L’ex compagno di Asia Argento in quell’occasione aveva anche attaccato la Rai e l’organizzazione del Festival, accusando il presentatore di averlo umiliato escludendo dai Big e accettando invece Bugo.