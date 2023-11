Morgan cacciato da X Factor, la conferenza stampa su WhatsApp: “Fedez è stato molto violento”

Cacciato da X Factor con un comunicato ufficiale, Morgan ha deciso di esporre la sua versione dei fatti rispetto a quanto accaduto, tenendo una conferenza stampa su WhatsApp.

L’allontanamento di Morgan da X Factor è stata una delle notizie più seguite della giornata. Alle 18:00 di martedì 21 novembre, a distanza di poche ore dalla diffusione del comunicato di sky, l’ex giudice del programma ha tenuto una conferenza stampa su WhatsApp durante la quale ha risposto alle domande dei giornalisti.

Il cantautore si è focalizzato soprattutto su quanto accaduto al termine dell’ultima puntata del format, andata in onda lo scorso 14 novembre. In particolare, Marco Castoldi ha riferito che Fedez lo avrebbe aggredito verbalmente dopo le sue affermazioni in diretta sulla salute mentale del rapper.

“Dopo l’ultimo live, ho chiesto scusa a Fedez via messaggio, nonostante lui sia stato molto violento nei miei confronti, dicendo cose terribili davanti alle telecamere dopo la puntata. Ero nel camerino, ha bestemmiato contro di me davanti a mia figlia di tre anni che mi chiedeva: ‘Papà perché ce l’ha con te?’. Gridava e bestemmiava e diceva: o lui o io, dovete cacciarlo”, ha detto Morgan.

Le considerazioni su Fedez

Durante la diretta, Morgan si era rivolto a Fedez esclamando: “Sei troppo depresso per farmi da psicologo”. Poco dopo, durante la notte, aveva pubblicato un lungo video di scuse per le dichiarazioni che aveva rilasciato.

“Ho sempre pensato Fedez fosse un ragazzo intelligente, con un buon vocabolario, con cui si riuscisse ad avere a che fare, sinceramente. Ultimamente ha avuto anche questa malattia di cui mi è dispiaciuto molto, sono stato molto vicino a lui per quanto possibile, consolandolo con parole e musica, provando a dargli forza per rimettersi. Sinceramente l’essere umano a me interessa sempre più di ogni altra cosa, perché la vita è importante e vedere un ragazzo di 33 anni che lotta per la vita, ogni cosa ha meno importanza. Fedez non è un mio nemico, lui ha fatto la scenata, una scenata pazzesca, incredibile, ma chi se ne frega. Il problema non è quello”, ha detto in conferenza stampa il cantautore.

Morgan cacciato da X Factor, la conferenza stampa su WhatsApp: il punto sul licenziamento

Infine, l’ex giudice di X Factor ha commentato il licenziamento. “Non so chi abbia voluto la mia testa”, ha ammesso. “So che ho sentito parecchia inimicizia lì dentro, che non ho sentito rispetto nei miei confronti, che mi si voleva male, che mi si volesse sfavorire sotto ogni punto di vista, dato che quando prendo la parola normalmente riesco a far valere le mie ragioni, si provava a farmi parlare il meno possibile”, ha concluso Morgan.