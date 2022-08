Morgan si scaglia ancora una volta contro Amadeus, non dimenticando di sganciare una frecciatina a Bugo.

Morgan è tornato a scagliarsi contro Amadeus, colpevole di averlo escluso dal Festival di Sanremo 2021. Marco Castoldi sostiene che il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale più importante del nostro Paese abbia dimenticato il “rispetto per la persona“.

Morgan contro Amadeus

Intervistato dal Corriere della Sera, Morgan ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Tra le tante persone che sono finite nella sua lista nera c’è Amadeus, colpevole di avergli preferito Bugo al Festival di Sanremo 2021. Marco Castoldi ha tuonato:

“Mi aveva voluto nel suo programma Ama Sanremo , dove selezionava le giovani proposte perché sa che sono bravo a farlo. Poi ha dimenticato il rispetto per la persona e ha fatto gli interessi dei discografici. Ho accettato di cantare con Bugo per combattere un sistema negativo dall’interno. Detto questo, ci vorrebbe un titolo di studio per essere direttori artistici del Festival, Amadeus non lo ha eppure lo fa da quattro anni: neppure a Baudo era successo, e dire che lui sa suonare il piano, scrive canzoni…”.

La frecciatina di Morgan a Bugo

Oltre ad Amadeus, Morgan ha lanciato una frecciatina anche a Bugo. I due hanno partecipato insieme al Festival di Sanremo, poi Castoldi ha interrotto l’esibizione regalando agli spettatori della kermesse uno dei momenti più esilaranti di sempre. In merito all’ex amico, ha dichiarato:

“Di Bugo non mi interessa nulla, piuttosto era lui ad essere ossessionato dal successo tanto da passare anche sopra a un amico. La mia era stata un’azione libertaria contro il mobbing e l’ignoranza. Mi hanno utilizzato per entrare a Sanremo e poi vilipeso. Ho risposto ironicamente alla sua maleducazione: così gli ho messo in mano il successo, ho svolto il mio compito, fatto il mio dovere”.

Morgan cede al mercato discografico

Negli ultimi anni, Morgan ha fatto parecchia televisione, ma adesso ha intenzione di “tornare a pubblicare canzoni in modo canonico“. In altre parole, Castoldi ha deciso di cedere al mercato discografico. Ha dichiarato:

“Utilizzerò i canali discografici, nonostante i discografici siano quanto di più lontano dall’essenza della musica. Così come Amadeus . Il pubblico deve sapere che sotto quello che viene proposto c’è un universo meraviglioso, soffocato dalla staticità e dall’ignoranza di chi gestisce il mercato”.

In conclusione, però, si è contraddetto, ammettendo di sognare un programma musicale tutto suo. Ha tuonato: