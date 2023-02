Morgan ha letteralmente demolito Marco Mengoni e la canzone che gli ha consentito di vincere il Festival di Sanremo 2023.

Marco Castoldi sostiene che Due vite sia una “robetta qualunque“.

Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo 2023 con Due vite. La canzone sta riscuotendo un successo pazzesco, sia in radio che nelle piattaforme streaming, eppure c’è qualcuno che non ha affatto gradito il pezzo. Stiamo parlando di Morgan che, nel corso di una diretta su YouTube, ha demolito il ragazzo che lui stesso ha scelto nel corso di X Factor 2009.

Morgan, parlando con altri esperti di musica, ha tuonato:

“Credono di fare un’opera d’arte quando in realtà non lo è. Scrivono i loro messaggi ‘guarda alle sei mi hai telefonato, ci siamo visti ieri e voglio rivederti’ e spacciano questi testi per canzoni. Poi cantano questi testi che sembrano messaggi con enfasi, ma non hanno senso poetico. Non c’è una bellezza. Non credo che questa sua sia una canzone, ma è una canzonetta di qualcuno che fa dei provini, ma che non sa scrivere canzoni. La Donna Cannone, ma anche Perdere l’Amore, che non è un capolavoro, sono canzoni. Qui invece non siamo nell’ambito della canzone. Siamo nell’ambito del tentativo. Questo è un tentativo di qualcuno che non ha gli strumenti cognitivi per poter fare una canzone”.